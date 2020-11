Alerte météo : Pluies, baisse des températures et vents forts en Tunisie

Dans une alerte météo publiée ce vendredi 20 novembre 2020, l’Institut national de météorologie (INM) a annoncé, des pluies ponctuellement orageuses, des vents et une baisse des températures, à partir de ce soir. Ce temps capricieux se poursuivra également durant le week-end.

De fortes pluies sont ainsi attendues, d’abord au nord et à l’ouest puis au sud avant de concerner toutes les régions du pays, précise l’INM, qui envisage des précipitations entre 40 à 80mm et annonce également des vents forts et même des chutes de grêle sur les hauteurs.

Aux pluies, vents et orages, s’ajoute une baisse significative des températures, dès demain, avec des maximales ne dépassant pas 18°C dans l’ensemble des régions et avoisineront 11°C au nord et au centre.

Y. N.