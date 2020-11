Prix du meilleur scénario pour Kaouther Ben Hania au Festival international de Stockholm

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania vient de remporter le Prix du meilleur scénario pour son dernier film « L’homme qui avait vendu sa peau » au Festival international du Film de Stockholm (Suède).

Le dernier long-métrage de fiction de Kaouther Ben Hania qui met à l’affiche la grande star italienne Monica Bellucci, continue sa chasse aux prix et rafle le prix du meilleur scénario au Festival international de Stockholm ; il s’agit du seul film d’origine arabe ou africaine à figurer dans le palmarès.

Le film n’est pas encore sorti en Tunisie à cause de la fermeture des salles de cinéma et du report des différents festivals ; cependant, il n’a pas cessé depuis sa première mondiale à la Mostra de Venise de séduire les membres du jury, les critiques et le public partout où il passe.

« Ecrire un scénario est pour moi l’étape la plus terrifiante et la plus passionnante de la fabrication d’un film. Créer un monde vivant et cohérent de toute pièce est une tâche titanesque que je n’arrête pas de questionner, de creuser… Le prix du meilleur scénario dans le très sélectif Festival international du Film de Stockholm ne peut que me remplir de joie ! », déclare la talentueuse cinéaste tunisienne qui a confié avoir écrit 11 versions différentes du scénario jusqu’à la veille du tournage.

Fawz Benali