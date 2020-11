Tunisie : Décès de la célèbre éditrice Ashraf Azzouz

La célèbre éditrice d’art (Dar Ashraf) et journaliste spécialisée dans le tourisme, Ashraf Azzouz, est décédé aujourd’hui, vendredi 20 novembre 2020.

La triste nouvelle a été annoncée ce matin, par ses proches sur les réseaux sociaux : «Ma cousine Ashraf Azzouz n’est plus. Elle est partie rejoindre sa fille Sophia Baraket. Que dieu l’accueil dans son éternel paradis», a écrit pour sa part, Selma Gargouri.

«Ma grande sœur Ashraf Azzouz nous quitte Une sacrée Dame ! Une immense perte pour ses proches et sa grande famille d’amis. Brillante, talentueuse, drôle, généreuse… Quelle repose en paix à présent. Allah yarhamha», commentera, pour sa part, Hajer Azzouz.

Ashraf Azzouz, qui a collaboré avec le journal Le Maghreb et qui a fondé en 1987 la maison d’édition «Dar Ashraf», à travers laquelle elle a conçu une collection de livres d’art dédiée à la réhabilitation et la promotion du patrimoine tunisien, avait dès son jeune âge créé, avec ses amis du Lycée Carnot son premier album de bandes dessinées tunisiennes «Les Arrivistes».

L’artiste qui s’est spécialisée dans les demeures tunisiennes a aussi publié trois ouvrages : « Les maisons de Sidi Bou Saïd » (2005), « Les maisons de l’île de Djerba » (2013) et « Les maisons de Hammamet » (1988)

De nombreuses maisons d’éditions et librairies ont elles aussi présenté leurs condoléances à la famille de la défunte, à l’instar des librairies Clairefontaine : «C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès soudain de notre chère Ashraf Azzouz. En ces moments difficiles, la direction et le personnel des librairies Clairefontaine font part de leurs sincères condoléances à son fils Khalil, à sa famille et à ses proches. Repose en paix chère Ashraf»

Rappelons que le 19 juillet 2018, la photographe Sophia Baraket, fille d’Ashraf Azzouz est décédée à l’âge de 35 ans… Qu’elles reposent en paix !

Y. N.