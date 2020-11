L’Opéra de Tunis participe à la Semaine européenne de la réduction des déchets

Partagez 0 Partages

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis prend part à la Semaine européenne de la réduction des déchets et organise différentes tables rondes autour de l’économie circulaire.

La Semaine européenne de la réduction des déchets est un événement annuel lancé en 2009, qui se tiendra cette année du 21 au 29 novembre et mènera plusieurs actions de sensibilisation sur la réduction des déchets.

L’Opéra de Tunis (Cité de la Culture) qui fait partie du projet OSCaR pour la promotion de l’économie circulaire, participera aussi à cet événement européen à travers une série de tables rondes.

Financé par l’Union Européenne et Europe Créative, le projet OSCaR est un réseau de différentes institutions européennes (Opéra de Lyon, Unesco Barcelone, Centre de recherche sur les matériaux …) en plus de l’Opéra de Tunis, qui explorent de nouveaux moyens de design et de productions durables dans le monde des arts scéniques.

Les 26 et 27 novembre, auront lieu deux tables rondes à l’Opéra de Tunis qui seront diffusées en live streaming et qui porteront sur les thèmes de la gestion du plastique, de l’économie circulaire et des matériaux éco-resonsables.

Fawz Benali