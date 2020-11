Météo-Tunisie : Les pluies orageuses se poursuivront dimanche

Partagez 0 Partages

Le temps demeurera froid et pluvieux dans toutes les régions du pays, demain, dimanche 22 novembre 2020, annonce l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin météo publié ce samedi, en précisant que des vents forts et des chutes de grêle sont attendus sur les hauteurs.

Le temps sera ainsi favorable à des pluies temporairement orageuses et en quantités localement importantes essentiellement au nord et au centre, avec des des quantités qui varient entre 40 et 60 millimètres et pourraient atteindre 80 millimètres, ainsi que des vents soufflant jusqu’à 80km/h.

L’INM appelle ainsi à la vigilance, essentiellement à Beja, Jendouba et Bizerte ainsi qu’à Sousse, Monastir et Mahdia, puis dans le Grand-Tunis, sachant que les températures qui varient ce soir entre 12 et 16°C, connaîtront une baisse demain.

Y. N.