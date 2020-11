Intempéries : Les recommandations routières du ministère de l’Intérieur

Partagez 0 Partages

Suite aux importantes quantités de pluie enregistrées durant le week-end dernier, 21 et 22 novembre 2020, et à la possible poursuite des perturbations météorologiques les prochains jours, la direction de la police routière (DPR), affiliée au ministère de l’Intérieur, a publié des recommandations aux usagers de la route.

Elle a notamment appelé ceux qui vont des gouvernorats de l’Ariana et de Bizerte, via la route nationale n°8, et de la banlieue nord, via la route nationale n°9, en direction du centre-ville de Tunis, à passer par les avenues Khaireddine Pacha et Mohammed V.

Les usagers, en provenance de la banlieue Sud, via la route Express Sud, sont invités à passer par le croisement d’El-Ouardia 1 et 2, et l’avenue 15 octobre devant l’hôpital militaire, puis l’avenue Moncef Bey.

La police de circulation a recommandé également d’éviter les routes et avenues suivantes :

– Croisement de la cité el-Khadhra,

– Échangeurs 08 et 09 vers la Z4,

– Avenue de la république au niveau de la direction de la police routière,

– Place Bab Saâdoun,

– Place du Bardo,

– Station TGM.

La DPR appelle, par ailleurs, les usagers de la route à la prudence, et à respecter les consignes de sécurité, en modérant la vitesse, en respectant la distance de sécurité, en ne s’aventurant pas dans les endroits d’accumulation des eaux, et en faisant preuve de sagesse.

Elle les invite également à contacter le numéro suivant, en cas de besoin : 71.343.201.

C. B. Y.