Suspension d’Ahmad Ahmad : Les chances de Bouchamaoui de présider la CAF augmentent

Partagez 1 Partages

Accusé de détournement de fonds, l’actuel président de la Confédération africaine de football (Caf), le Malgache Ahmad Ahmad, s’est vu infliger, ce lundi 23 novembre 2020, une lourde suspension par commission d’éthique de la Fédération internationale de football (Fifa). Il sera suspendu pendant 5 ans. De quoi augmenter les chances du Tunisien Tarek Bouchamaoui de lui succéder ?

Ahmad Ahmad, à la tête du football africain depuis mars 2017, a déjà été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Désormais, il est interdit de toute activité sportive pour une période de 5 ans.

Ainsi, il renoncera, de fait, à sa propre candidature à la tête de la Caf. Mais cela signifie-t-il que Bouchamaoui a plus de chances de réaliser son rêve de lui succéder.

C’est certainement le cas, d’un point de vue mathématique, puisque dorénavant, il y a moins de concurrents. Mais le Tunisien ne sera pas forcément le favori dans la course à cette présidence.

En effet, outre Ahmad Amhamd, 4 autres personnes se sont déclarées candidates à la présidence de la CAF. Il s’agit de :

– L’Ivoirien Jacques Anouma (70 ans), ancien président de la fédération ivoirienne de football. Déjà candidat en 2013, il avait été défait par Issa Hayatou ;

– Le Sénégalais Augustin Senghor (56 ans), président de sa fédération, et qui serait «le candidat du consensus», étant très respecté, notamment pour son action dans le monde du football en Afrique mais aussi à travers sa profession d’avocat spécialisé en droit des affaires ;

– Le Sud-Africain Patrice Motsepe (58 ans), qui est actuellement président des Mamelodi Sundowns et qui est le 10e homme le plus riche en Afrique ;

– Le Mauritanien Ahmed Yahya (44 ans), considéré comme un proche de Ahmad Ahmad, et qui pourrait donc profiter de la mise à l’écart du Malgache pour récolter les votes qui lui étaient destinés.

Rappelons qu’en plus de Bouchamaoui, un autre autre Tunisien, Wadie Jary, l’actuel président de la Fédération tunisienne de football (FTF) compterait également présenter sa candidature à la présidence de la Caf

C. B. Y.