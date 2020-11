Tunisie : Un N° vert pour signaler les agressions contre les cadres religieux

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé ce lundi 23 novembre 2020, le lancement d’un numéro vert (80.10.69.34) pour signaler toute forme d’agression et de violence contre les cadres religieux, musulmans, juifs et chrétiens, pendant l’exercice de leurs fonctions

Dans un communiqué publié cet après-midi, le ministère précise que cette action a été mise en place en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Tunisie, et le syndicat des affaires religieuses, et ce, dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des cadres religieux monothéistes.

Une équipe assurera la réception des appels, de 4h à 22h, ajoute la même source en affirmant qu’une unité de surveillance assurera, pour sa part, le suivi des alertes (menaces verbales, physiques ou morales) et se chargera également d’élaborer un rapport qu’elle transmettra au ministère des Affaires religieuses.

Y. N.