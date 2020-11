Affaire des juges Akremi-Rached : Le Conseil de l’ordre judiciaire charge le parquet d’enquêter

Le Conseil de l’ordre judiciaire a annoncé dans la soirée de ce mardi 24 novembre 2020 les mesures prises suites aux accusations échangées entre les deux magistrats, Béchir Akremi, ancien procureur général de la république près du tribunal de grande instance de Tunis et le premier président de la cour de cassation, Taieb Rached.

Dans son communiqué le Conseil de l’ordre judiciaire indique avoir confié au parquet du tribunal de première instance de Tunis l’enquête sur les soupçons liés à la gestion des affaires des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi (assassinés par des extrémistes religieux, le 6 février et le 25 juillet 2013, Ndlr), ainsi que ceux liés aux affaires de corruption terroriste et financière évoqués dans le rapport fuité.

La même source a ajouté avoir adressé un courrier à l’inspection générale auprès du ministère de la justice pour demander l’évolution des enquêtes relatives à toutes les plaintes déposés contre Béchir Akremi et Taieb Rached.

Le Conseil de l’ordre judiciaire a également décidé de retirer l’immunité judiciaire du magistrat Taieb Rached, dans une des trois affaires qui le concerne «et ce, sans prendre en considération la demande qu’il a émise pour se désister de son immunité», lit-on dans le communiqué.

Y. N.