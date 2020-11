Tunisie : Hommage aux 12 agents de la garde présidentielle tombés en martyrs il y a 5 ans (Photos)

Il y a 5 ans jour pour jour, le 24 novembre 2015, douze agents de la garde présidentielle ont péri dans l’attaque menée contre un bus garé à l’avenue Mohamed V, au centre-ville Tunis. La Tunisie commémore aujourd’hui, le 5e triste anniversaire de cet attentat suicide perpétré par le terroriste Houssem Abdelli.

A l’occasion, le président de la république Kaïs Saïed s’est rendu aujourd’hui, mardi 24 novembre 2020 à la place des martyrs de la garde présidentielle et s’est recueilli devant «Le mémorial du défi», situé à la caserne présidentielle de Gammarth, au nord de Tunis, lors d’une cérémonie organisée en présence de la famille des 12 agents tombés dans cette attaque, ainsi que de leurs collègues qui avaient été blessés le jour de l’attentat, des cadres sécuritaires et des responsables régionaux.









Rappelons que cette attaque a été perpétrée, il y a 5 ans, un triste mardi après-midi à l’heure de pointe, marqué par le froid et la pluie : Houssem Abdelli, 26 ans, originaire de la cité Intilaka, située à l’ouest de Tunis, est monté dans le bus de la garde présidentielle, où il a activé sa ceinture explosive.

L’explosion a fait 12 morts : Le sergent-chef Omar Amri, les Sergents Mohamed Ali Zaoui et Omar Khayati, l’Adjudant Chokri Ben Amara, l’Adjudant-chef Atef Hamrouni, le Lieutenant Mohamed Hedi Tahri, les sous-lieutenant Maher Kebsi, Tarek Boussenna, Nejib Saadouni, Mohamed Salah Zouaoui, et les Capitaines Mohamed Hajri et Jamel Abdejlil.

Le corps du terroriste a été retrouvé déchiqueté à quelques mètres du bus de garde présidentielle. Il a été formellement identifié deux jours après l’attaque : Né en 1988 à Mnihla, Houssem Abdelli qui résidait à la cité Intilaka avait fréquenté les écoles coraniques de son quartier et les cercles extrémistes religieux. Jusqu’au jour de l’attentat, il n’avait jamais été arrêté et aucune fiche en son nom n’avait été établie par les services de police.

