Coronavirus-Tunisie : Le pic de la 2e vague de l’épidémie attendu fin décembre, et une 3e vague envisagée (Vidéo)

«Si nous continuons à appliquer les mesures contre le coronavirus, nous atteindrons le pic de la pandémie d’ici fin décembre. En revanche, si les mesures sont allégées ou non respectées, le pic sera retardé pour janvier ou février 2021, et nous enregistrerons de nombreux cas de contaminations et de décès», annonce le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, lors d’une conférence de presse organisée, aujourd’hui, mercredi 25 novembre 2020.

De ce fait, le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a décidé de maintenir les mêmes mesures afin de faire face à la propagation de la pandémie, a-t-il ajouté en affirmant que des comités sectoriels seront mis en place afin d’évaluer la situation et de déterminer les consignes relatives à chaque secteur.

Le ministre a affirmé dans ce sens, qu’à ce jour, le protocole relatif aux cafés et aux salons de thé (fermeture à 16h) ainsi qu’au secteurs culturel et sportif reste inchangé et que la prière du vendredi ne reprendra pas, non plus.

Faouzi Mehdi a également souligné que plusieurs patients évitaient les établissements sanitaires : «Cela complique leur prise en charge médicale et ils sont donc appelés à se rendre rapidement à l’hôpital pour éviter que leur état ne se dégrade».

Faouzi Mehdi a également indiqué, qu’à ce jour, 12% des Tunisiens ont été contaminés au coronavirus, et que nous ne pouvons donc pas parler d’immunité collective.

«De ce fait, nous ne sommes pas à l’abri d’une éventuelle 3e vague de l’épidémie, en février ou mars prochain», a-t-il dit.

De son côté, Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, a affirmé que la Tunisie suit de près l’évolution des vaccins développés et qui sont en phase finale, tout en annonçant que les premiers vaccins pourraient être disponibles à partir du deuxième trimestre de l’an prochain.

Il a ajouté que les personnes âgées et vulnérables, les professionnels de la santé et de l’éducation, les sécuritaires et militaires ainsi que ceux qui sont en première ligne seront prioritaires pour la vaccination, qui ne sera, cependant pas, obligatoire.

Y. N.