Gafsa : Les protestataires rejettent les mesures annoncées par Mechichi et investissent le siège du gouvernorat

Rejetant les mesures annoncées hier soir, par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, en faveur de la région de Gafsa, les protestataires dont des diplômés chômeurs ont manifesté aujourd’hui, mercredi 25 novembre 2020 et ont investi le siège du gouvernorat, appelant les autorités à répondre à leurs revendications.

Les protestataires estiment que les mesures annoncées à l’issue du Conseil ministériel ne résoudront pas les problèmes de développement à Gafsa et sont en dessous de leurs attentes et des besoins réels de la région, où le taux de chômage est élevé : «Nous avons été marginalisés des années durant et nous avons fait preuve de patience. Et là, on nous annonce des mesures qui sont tout simplement ridicules», ont-il dit.

Ainsi, les manifestants se sont réunis ce matin, pour exprimer leur colère, avant de se rendre au siège du gouvernorat: ils ont forcé la porte et ont pu accéder à l’intérieur du bâtiment où ils comptent mener un sit-in.

«Nous avons fait une révolution avec ces trois slogans : « travail, dignité, liberté », mais à part le 3e, rien n’a changé et on se demande même si ça n’a pas empiré», ont-ils encore déploré.

Rappelons que la présidence du gouvernement a annoncé hier soir, plusieurs mesures en faveur de la région, notamment l’affectation de 579 agents d’exécution à la CPG avant la fin du premier semestre 2021, la formation de 1500 habitants (pendant deux ans) pour permettre un recrutement à la CPG ( 750 en 2021 et 750 en 2023), le lancement d’un concours pour le recrutement de 1602 agents dans le Groupe chimique de Tunisie et l’attribution de 2000 prêts pour les jeunes entrepreneurs financés par la Banque tunisienne de solidarité, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises et le Fonds de reconversion et de développement des centres miniers.

Y. N.