Tunisie: Le volcan entre en éruption

Partagez 160 Partages

La situation est en train d’échapper à tout contrôle partout en Tunisie. Les imbéciles qui nous gouvernent sont responsables de la tournure gravissime que prennent les événements. Ils sont responsables du volcan qui entre en éruption.

Par Chedly Mamoghli*

Pendant les précédents mois, nous avons dit, écrit, alerté sur le fait qu’il ne fallait pas capituler face aux hors-la-loi d’El-Kamour, qu’il ne fallait pas céder à leur racket et qu’il fallait appliquer la loi, rétablir l’ordre et restaurer l’autorité et la souveraineté de l’Etat dans le Sud et sur l’ensemble du territoire national car ça n’avait rien à voir avec un mouvement social mais que c’était tout un plan de déstabilisation du pays.

La situation est en train de pourrir partout dans le pays

« L’aspect social » est utilisé comme faux-prétexte pour manipuler les naïfs et surtout pour faire capituler l’Etat. En réalité, le but des commanditaires était un effet de contagion partout dans le pays pour que le chaos s’installe, que l’État s’écroule et c’est ce qui arrive aujourd’hui. En face, nos gouvernants autistes n’écoutaient pas, ils ne voulaient pas voir la réalité en face, lâcheté oblige!

Aujourd’hui, la situation est en train de pourrir partout dans le pays suite à la capitulation d’El-Kamour et la déclaration du p’tit carriériste Mechichi qu’il allait appliquer la méthode partout. En même temps, Kaïs Saïed sait pertinemment que cette situation a lieu en Tunisie et non pas dans un autre pays et encore moins sur une autre planète.

Il est informé en temps et en heure sur ce qui se passe sur le terrain mais il reste muet. Tout président sortirait et tenterait de calmer la situation. Lui, laisse la situation pourrir. Il croit que plus la situation va pourrir, plus vite le système en place s’écroulera et plus vite l’heure de son projet de la « Nouvelle construction » sonnera.

Les autistes qui nous gouvernent sont responsables du volcan qui entre en éruption

Kaïs Saïed est un rêveur, un homme qui vit dans la théorie et qui croit qu’il détient LA solution et que son projet utopiste et brutal de la « Nouvelle construction » est cette solution. Il est dans une attitude messianique et non pas dans l’attitude d’un président exerçant son mandat. Kaïs Saïed en laissant la situation déraper et pourrir se trompe, son projet ne verra pas le jour car c’est le chaos qui s’installera et non pas son projet.

Et pour être sincère, il faut reconnaître que le p’tit carriériste Mechichi n’est pas le seul responsable de la situation mais Saïed qui l’a nommé est grandement responsable car bien avant l’arrivée de Mechichi et dès le 16 juillet, Kaïs Saïed a refusé de rétablir l’ordre et d’appliquer la loi. Il a laissé la situation pourrir en pleine zone militaire sous son autorité.

Les autistes qui nous gouvernent sont responsables de la tournure gravissime que prennent les événements. Les autistes qui nous gouvernent sont responsables du volcan qui entre en éruption.

* Juriste