AFTURD : Une campagne de 16 jours pour lutter contre la violence faite aux femmes

L’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) célèbre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes à travers une campagne de sensibilisation de 16 jours.

Ayant lieu le 25 novembre de chaque année un peu partout dans le monde (en référence à l’assassinat des Sœurs Mirabal en République dominicaine le 25 novembre 1960), la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est l’occasion de rappeler le défi de mettre fin à toutes les formes de violences faites aux femmes.

Comme chaque année, l’AFTURD renouvelle son engagement pour cette lutte qui concerne les femmes du monde entier, et organise cette année une campagne de sensibilisation qui s’étalera sur 16 jours, du 25 novembre au 10 décembre, afin de toucher un plus large public à travers entre-autres des spots publicitaires en partenariat avec la radio nationale tunisienne, qui porteront essentiellement sur l’application effective de la loi organique 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

L’association a cette année redoublé d’efforts pour protéger notamment les femmes et les jeunes filles aux besoins spécifiques et celles appartenant à des classes sociales défavorisées, d’autant plus que l’année 2020 a été marquée par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ; l’isolement social qui s’en est suivi n’a fait qu’accroitre les violences domestiques.

Fawz Benali