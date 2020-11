Biaff Doc : Mention spéciale du jury pour le film tunisien «The disqualified» de Hamza Ouni

Partagez 0 Partages

Le film documentaire «The disqualified» du cinéaste tunisien Hamza Ouni a remporté la mention spéciale du jury du Festival Batumi International Art-House Film Festival (Biaff Doc) à Géorgie.

C’est ce qu’annonce la page officielle du Biaff Doc, qui s’est exceptionnellement déroulé en ligne, cette année, du 15 au 25 novembre 2020, en prévention de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Tourné à Mhaldia, en Tunisie, «The disqualified» (production Tunisie-France-Qatar) retrace douze années de la vie de Mehrez, qui dans son inlassable quête d’émotions sincères, défie toutes les règles établies..

«Danseur et comédien doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions désarmantes de son pays», indique le synopsis du film.

Rappelons que ce deuxième long métrage cinéaste Hamza Ouni a remporté, en mai dernier, la Mention spéciale du jury de la 51ème édition du Festival international de cinéma Nyon (Suisse).

Y. N.