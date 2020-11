Coronavirus en milieu scolaire : 24 décès et 3.059 cas positifs, enregistrés depuis la rentrée

Depuis la rentrée scolaire, en septembre dernier et jusqu’au 24 novembre 2020, le ministère de l’Education a enregistré 3.059 contaminations au coronavirus en milieu scolaire, dont 2216 guérisons et 24 décès.

C’est ce qu’a annoncé le ministère dans un rapport publié, hier, en précisant que le taux de guérison est de 72.4 % et que les contaminations sont réparties comme suit : 1.280 élèves (976 guérisons), 1416 enseignants (998) et 289 personnels éducatifs (187) et 74 agents (55).

Notons que selon Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), les contaminés ayant succombé au coronavirus, souffraient de maladies chroniques, avait-il précisé lors de la conférence de presse organisée, hier, par le ministère de la Santé.

