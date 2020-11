La Sonede annonce des coupures d’eau, ce vendredi, à El Manar 1 et ses alentours

Partagez 0 Partages

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce jeudi, 26 novembre 2020, que les régions d’El Manar 1, Campus universitaire, Cité Ibn Khaldoun, Nour Hilton et Ras Ettabiya connaîtront demain des coupures et perturbations dans l’approvisionnement de l’eau potable.

Les coupures d’eau commenceront à 8h du matin, et l’approvisionnement reprendra progressivement à partir de 21h de la même journée, ajoute la Sonede.

La société précise que ces perturbations seront dues à des travaux de raccordement sur le canal de distribution principal au niveau d’El Manar 1, et ce, dans le cadre de l’aménagement de la radiale X4 mené par le ministère de l’Équipement.

C. B. Y.