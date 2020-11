«Le gouvernement Mechichi jette de l’huile sur le feu», accusent la LTDH et le Bureau régional des avocats de Gafsa

Tout en réaffirmant leur soutien aux manifestations pacifiques, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH à Gfsa) de le Bureau régional des avocats ont indiqué que le «gouvernement Mechichi jette de l’huile sur le feu», estimant que les mesures annoncées ne résoudront pas les problèmes de la région.

Dans un communiqué publié, ce jeudi 26 novembre 2020, la LTDH et le bureau régional des avocats ont indiqué que leurs membres se trouvent au siège du gouvernorats où les protestataires observent un sit-in afin de suivre l’évolution de la situation, tout en affirmant que les revendications des habitants de Gafsa sont légitimes.

Ils ont également rappelé qu’un accord a été signé en 2015 avec le gouvernement et qu’il n’a à ce jour pas été appliqué : «Nous dénonçons fermement la démarche du chef du gouvernement et nous l’appelons à appliquer cet accord et à assumer ses responsabilités, au lieu d’adopter une attitude de fuite en avant», lit-on dans le communiqué.

La LTDH et le bureau régional des avocats ont également dénoncé toute forme de violence ou de blocage de production, estimant que cela ne résoudra pas le problème et plombera davantage la situation économique, tout en appelant toutes les parties à un dialogue sérieux permettant de mettre fin à la crise.

Y. N.