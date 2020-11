Loi de finances et plan de développement : Hichem Mechichi lance le dialogue économique et social avec les partis

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rencontré hier après-midi, mercredi 25 novembre 2020, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un certain nombre de représentants de partis politiques et de blocs parlementaires à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en présence du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli. L’objectif étant de «lancer le débat économique et social autour de la loi de finances et du plan de développement».

Cette rencontre a connu la présence de représentants des partis et groupes parlementaires soutenant le chef du gouvernement : de Qalb Tounes, Nabil Karoui et Yadh Elloumi ; d’Ennahdha, Imed Khemiri et Anouer Maârouf ; de Tahya Tounes, Mehdi Majdoub ; du Bloc de la réforme nationale, Kheireddine Zahi ; du Bloc national, Imed Ouled Jebril.

Elle entre dans le cadre du «renforcement de la politique consultative menée par le gouvernement avec un certain nombre de composantes de la scène politique et parlementaire, dans le but de se concerter sur un certain nombre de questions économiques et sociales actuelles, notamment la loi de finances pour l’année à venir», précise la présidence du gouvernement via un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Hichem Mechichi a également déclaré que cette réunion «s’inscrit dans le cadre de nouvelles consultations sur la voie stratégique que le gouvernement adoptera dans la loi de finances et sur les politiques qui contribueront à sortir le pays de la phase difficile, du fait de nombreuses accumulations, pour établir une nouvelle étape de démarrage économique, social et développemental dans le pays».

C. B. Y.