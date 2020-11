Nawel Tounsi succombe au coronavirus : La famille de l’entrepreneuriat féminin tunisien en deuil

«La famille de l’entrepreneuriat féminin tunisien est en deuil aujourd’hui, Nawel Tounsi Belhaj, coordinatrice de l’Organisation internationale du Travail (OIT), bureau de Tunis vient d’être emportée par la COVID-19», déplore Leila Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises.

Dans un post publié ce jeudi 26 novembre 2020, Leila Belkhiria Jaber qui a exprimé sa profonde douleur, suite à la disparition de Nawel Tounsi, la décrit comme «une femme exceptionnelle dévouée, compétente, élégante et aux qualités humaines inégalées : gentillesse, modestie et générosité…»

Nawel Tounsi, qui était actuellement chargée du programme canadien OIT AFERE (Entrepreneuriat féminin en milieu rural), était coordinatrice du projet OIT, était également Cheffe du projet à ETOFE.

«La famille CNFCE avec la gorge nouée présentent ses sincères condoléances à tous ses collègues de travail , à sa famille, à son mari et sa petite fille. Ma douleur est très grande face à cette grande perte pour nous femmes cheffes d’entreprises et pour le pays. Reposes en paix chère Nawel, ton souvenir restera à jamais dans nos mémoires, nous terminerons ta mission», ajoute Mme Belkhiria Jaber

De nombreuses organisations et entreprises, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors et l’Utica ont déploré le départ de Nawel Tounsi Belhaj : «une personne aux grandes qualités humaines, dynamique, professionnelle, patriote. Elle laisse dans nos cœurs une lourde peine… Elle nous manquera… Qu’elle repose en paix !», ont-ils déploré.

Y. N.