Pour la relance du tourisme en Tunisie, le ministère bénéficie d’un coup de main de l’OMT et de la Banque européenne

Un accord de coopération technique, financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), a été signé hier, mercredi 25 novembre 2020, entre le ministère du Tourisme et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), au siège du département gouvernemental à Tunis.

Par Cherif Ben Younès

La signature a eu lieu au cours d’une réception où étaient notamment présents le ministre du Tourisme, Habib Ammar, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, le représentant de la Banque européenne en Tunisie, Antoine Sallé De Cho, le chef par intérim du bureau de la Berd en Tunisie, Khalil Dinguizli, ainsi que des responsables et représentants des universités professionnelles nationales et d’institution opérant dans le domaine du tourisme sous la tutelle du ministère.





La Berd financera 90% du budget consacré à l’accord, soit près de 550.000 dinars

Dans le cadre de cette coopération technique, une feuille de route pour la «relance du tourisme» sera élaborée sur une période de 3 ans. Il sera également question de moderniser et renforcer la stratégie communicationnelle pour stimuler les sollicitations du tourisme tunisien.

«Les outils de marketing numérique seront également consolidés pour promouvoir le tourisme intérieur, favoriser l’échange d’expériences dans le secteur, et l’identification de mesures pouvant permettre aux femmes [et aux jeunes] de procéder à la planification touristique», lit-on dans le communiqué publié par le ministère du tourisme.

En somme, le programme de la coopération technique entre le ministère du Tourisme et l’OMT est fondé sur trois axes principaux : l’élaboration d’une feuille de route, la mise en place d’une stratégie communicationnelle et la formation des jeunes et des femmes dans le secteur.

Le financement de la Berd sera de l’ordre de 200.000 euros (plus de 600.000 dinars). Elle prendra, en effet, en charge 90% du budget, tandis que l’OMT en financera 10%.

Le tourisme intérieur au centre de l’intérêt du ministère

À cette occasion, le ministre du Tourisme, Habib Ammar, a souligné l’importance de la conclusion de cet accord étant donné que la Tunisie «est l’une des plus importantes destinations touristiques de la Méditerranée».

Habib Ammar, ministre du tourisme.

Il a, par ailleurs, rappelé l’importance économique que revêt le secteur dans le pays, «faisant vivre» de nombreuses familles tunisiennes, directement ou indirectement. Le ministre a, dans ce registre, assuré que l’État et le gouvernement sont pleinement engagés par rapport à ce secteur et qu’ils font et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le sauver.

M. Ammar a, plus particulièrement, mis l’accent sur l’importance du tourisme intérieur, dans cette période marquée par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus. Une pandémie qui a entraîné des répercussions néfastes pour le secteur, aux échelles nationale et internationale.

Il a également évoqué le tourisme rural, rappelant que ce type de tourisme était le thème de la journée mondiale du tourisme cette année, et qu’en Tunisie, il a été décidé que la journée du 26 novembre y soit désormais dédiée tous les ans.

La véritable reprise du secteur se fera l’été prochain

Le ministre estime, néanmoins, qu’une véritable reprise du secteur touristique en Tunisie se fera au mois de juin 2021, soit à l’été prochain. Il a annoncé, dans ce contexte, que son département a déjà préparé une stratégie de relance, qui sera renforcée par l’étude à réaliser grâce à la nouvelle coopération avec l’OMT et la Berd.

Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT.

Le secrétaire général de l’OMT a, pour sa part, affirmé que son institution tient à ce que la Tunisie soit prête pour la réouverture entière des frontières l’été prochain en vue d’attirer un maximum de touristes internationaux, assurant que l’OMT soutiendra les entrepreneurs tunisiens et les jeunes générations à exporter leurs idées innovantes.

Il a, à cet effet, évoqué le lancement probable d’une compétition pour l’innovation dans le secteur en Tunisie. «La Tunisie a tous les atouts pour devenir l’une des meilleures destinations touristiques mondiales», a-t-il conclu.