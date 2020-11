Prévisions épidémiologiques : 2021 sera bien plus facile à gérer que 2020, selon Chokri Hammouda

Partagez 0 Partages

Chokri Hammouda, directeur de l’Instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation en santé, s’est montré plutôt optimiste, ce matin du jeudi 26 novembre 2020, quant à l’avenir épidémiologique (relatif à la propagation du coronavirus), en Tunisie.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, le médecin a affirmé que l’année à venir, ainsi que celle de 2022, seront plus faciles à gérer que l’actuelle sur le plan sanitaire, assurant, dans ce contexte, que la troisième vague de l’épidémie, prévue pour le mois de janvier ou février prochain, sera plus légère que la 2e, observé à la fin de l’été dernier, suite à la réouverture des frontières.

Évoquant le vaccin contre le virus, qui devrait arriver en Tunisie au 2e trimestre de 2021, Hammouda a indiqué que son effet ne sera sûr à 100% qu’après une période d’utilisation et de suivi de ses effets secondaires, soulignant, par ailleurs, que la Tunisie s’engage dans la procédure de vaccination «comme toutes les autres nations du monde».

Hammouda a, d’autre part, souligné qu’une commission composée de compétences donne les autorisations de mise sur le marché du vaccin, en Tunisie, et que «c’est la direction de la pharmacie et des médicaments qui octroie les licences pour l’entrée des médicaments, et que des commissions spécialisées peuvent répondre aux questions concernant les vaccins.»

«Tous les médicaments importés ne pourront passer que via la Pharmacie centrale», a-t-il ajouté.

C. B. Y.