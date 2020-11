Tunisie : L’AMT prolonge la grève des magistrats

Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a appelé tous les magistrats judiciaires, administratifs et financiers à poursuivre la grève précédemment programmée pour une période de trois jours ouvrables, jusqu’au samedi 28 novembre 2020, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé qui fixe des solutions définitives aux revendications en cours de négociation.

Le bureau a, par ailleurs, assuré son interaction positive avec tous les efforts visant à mettre fin à la crise au sein de la magistrature tunisienne, appelant le gouvernement à être plus positif dans le traitement de tous les points discutés et à les accepter rapidement, pour l’intérêt national.

Rappelons que l’AMT avait annoncé une grève générale de cinq jours, qui a débuté le lundi 16 novembre, pour protester contre la situation sanitaire et les conditions de travail dans les tribunaux, en plus de la détérioration de la situation financière des juges et le retard dans le traitement du dossier de la réforme judiciaire.

C. B. Y.