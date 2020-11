Covid-19 : La Société tunisienne de gynécologie obstétrique déplore le décès du Dr Ridha Oueslati

Les membres du bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique (STGO) ont déploré le décès de leur confrère, Dr Ridha Oueslati, qui a succombé au coronavirus.

Dans un communiqué publié ce vendredi 27 novembre 2020 la STGO a présenté ses sincères condoléances à la famille de leur confrère : «feu Dr Ridha Oueslati nous a quitté après un long combat avec la Covid-19. Que Dieu le tout Puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel Paradis».

De nombreux médecins ont regretté le départ de leur confrère, décrit comme un «médecin professionnel et dévoué» et un «homme attentionné et altruiste».

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, avait publié un communiqué, jeudi, pour présenter ses condoléances à la famille de Ridha Ouedlati, médecin gynécologue de libre pratique à Tunis : «Paix à l’âme de notre confrère et ami».

