Gafsa : Dr Abdelmonom Nassiri succombe au coronavirus

Partagez 0 Partages

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Gafsa a annoncé aujourd’hui, samedi 28 novembre 2020, le décès du Dr Abdelmonom Nassiri, qui a succombé au coronavirus.

«Une nouvelle et douloureuse séparation… Gafsa pleure aujourd’hui et fait ses adieux à l’un de ses enfants, Dr Abdelmonom Nassiri, l’un des courageux soldats en blouse blanche qui a lutté contre le coronavirus et qui a été emporté par cette saleté de pandémie», a écrit, de son côté, Dr Farhat Chelbi, secrétaire général adjoint du bureau du CROM de Gafsa, en souhaitant ses condoléances à la famille, aux proches et aux consœurs et confrère du regretté.

De nombreux habitants ont regretté le décès de Nassiri, dit le «médecin des pauvres», et connu pour ses qualités humaines : «un, homme juste et engagé, qui a toujours aimé aider les autres et leur tendre la main. Ce n’était pas un simple médecin mais un homme brave, humble et agréable qui savait guérir tous les maux… Qu’il repose en paix», ont-ils notamment commenté.

Y. N.