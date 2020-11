Météo : Un week-end marqué par des vents forts, des pluies éparses et parfois orageuses

La météo du week-end est marquée par des vents forts soufflant jusqu’à 70 km/h, avec des pluies éparses et parfois orageuses, annonce l’Institut national de la météorologie (INM)

Dans une alerte météo l’INM précise que la mer sera agitée à très agitée à cause des conditions météorologiques, caractérisées par des nuages, qui seront progressivement abondants au nord et au sud, où des phénomènes locaux de sable sont attendus, et déconseille ainsi les activités maritimes,

Quant aux températures elle demeurent stables, avec des maximales ne dépassant pas 21°C.

Y. N.