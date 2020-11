Rahoui : «Ghannouchi fuit l’Assemblée, il n’a pas le courage d’affronter les députés car il est responsable de cette situation»

Le député de gauche Mongi Rahoui estime que le président de l’Assemblée Rached Ghannouchi est responsable de la situation actuelle : «Il fuit les plénières, car il n’a pas le courage d’affronter les députés. Il est responsable de 10 ans marqués par une crise économique et sociale et des assassinats politiques, 10 ans de destruction, de corruption et d’appauvrissement !»

Remarquant que le président de l’Assemblée s’est «évaporé» après l’ouverture, aujourd’hui, samedi 28 novembre 2020, de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de Finances 2021, Mongi Rahoui a rappelé que Rached Ghannouchi a pris l’habitude, ces derniers temps d’ouvrir la plénière, de s’absenter pendant le débat, puis de revenir pour la clôture…

«Il sait que les critiques des députés lui auraient été essentiellement adressés, et il vient donc dire deux mots puis s’en va. Il se cache, et ça c’est la spécialité des lâches !», a-t-il dit en poursuivant : «Nous payons aujourd’hui une politique de 10 ans durant lesquelles les objectifs de la révolution et les revendications des Tunisiens ont été bafoués, les régions marginalisées et durant lesquelles la justice a été touchée et une police parallèle a été créée».

«Il a porté atteinte à la Tunisie et il est responsable de cette situation, voilà pourquoi il se cache !», a conclu Mongi Rahoui.

Y. N.