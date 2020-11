Vient de paraître : « La tentation populiste : Les élections de 2019 en Tunisie »

Partagez 0 Partages

« La tentation populiste : Les élections de 2019 en Tunisie » est un ouvrage collectif dirigé par Hamadi Redissi, paru aux éditions Cérès, sur la montée en puissance des figures populistes en Tunisie.

L’islamologue et politologue Hamadi Redissi publie un nouveau livre qu’il a coécrit avec Hafedh Chakir, Mahdi Elleuch et Sahbi Khalfaoui, en association avec l’Observatoire tunisien de la transition démocratique.

Les quatre auteurs reviennent sur les élections législatives et présidentielles de 2019 en Tunisie dont les résultats semblent dessiner les premières lignes d’un nouveau populisme qui menace l’évolution politique, à un moment où le peuple tunisien souffre d’une crise économique aïgue et éprouve une désaffection à l’égard du politique, ainsi qu’un profond malaise identitaire.

« On a assisté à la montée en puissance de forces et de figures populistes de différents bords, y compris au plus haut niveau de l’État. D’autre part, une double fracture s’est produite : l’une oppose le peuple aux élites et l’autre fait voler en éclats la famille moderniste », constatent les auteurs qui tentent à travers cet ouvrage d’analyser l’écho favorable dont ont bénéficié certains partis et candidats.

« Avons-nous vécu un moment populiste passager ou bien est-ce le début d’une ère populiste plus durable ? », une question parmi d’autres à laquelle le livre tente de répondre.

Fawz Benali