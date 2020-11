Cinéma : Une participation tunisienne féminine au Festival international du Caire

Le cinéma tunisien est présent cette année au Festival international du Film du Caire dans le jury et dans la compétition à travers une participation exclusivement féminine.

Alors que le Prix du meilleur film arabe revenait à la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania pour son film « L’homme qui a vendu sa peau » à El Gouna Film Festival, le cinéma tunisien est cette année absent de la compétition officielle des longs-métrages du Festival international du Film du Caire dont la 42e édition se tiendra du 2 au 10 décembre 2020.

Toutefois, deux courts-métrages réalisés par deux jeunes cinéastes figurent dans la section « Cinema of tomorrow » (Cinéma de demain), il s’agit de « Nour » une fiction de 15 minutes de Rim Nakhli, et de « I bit my tongue » un documentaire de 25 minutes de Nina Khada.

La Tunisie sera également présente cette année du côté du jury avec l’actrice, productrice et réalisatrice Anissa Daoud qui fera partie des trois membres du jury de la compétition des courts-métrages « Cinema of tomorrow » aux côtés de Tizian Büchi (Suisse) et de Reham Abdelghafour (Egypte).

Fawz Benali