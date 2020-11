Kerkennah: Remise à la mer d’Ahmed, la tortue marine sauvée par la garde nationale maritime

L’Association Jeunes Science Kerkennah (à Sfax) a remercié les agents la garde nationale maritime qui ont sauvé et remis à la mer la tortue marine Ahmed, hier, samedi 28 novembre 2020.

«La libération de la tortue marine Ahmed par les agents de la garde maritime, à Kerkennah. On tient à remercier les agents pour l’efficacité et la rapidité de l’intervention», lit-on dans le communiqué de la l’AJSK.

On notera que ce n’est pas la première fois que la garde maritime s’engage dans cette cause animale, en protégeant les tortues marines, menacées et protégées par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

En mai dernier, les tortues «Yosr» et «Ramzi» avaient été sauvées par la garde maritime de Kerkennah et prises en charge par l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) de Monastir, avant d’être relâchées pour regagner leur milieu naturel.

Y. N.