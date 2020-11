Tunisie : Dr Mohamed Ali Annabi emporté par le coronavirus

«Il était jeune et avait pleins d’espoirs et de projets, la vie et le devoir en ont décidé autrement», a déploré le Conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis, en annonçant ce dimanche 29 novembre 2020, le décès du Dr Mohamed Ali Annabi.

«Médecin généraliste installé à l’Ariana, Dr Mohamed Ali Annabi, nous a quitté des suites de la Covid-19. Difficile de trouver les mots alors que nos collègues tombent les uns après les autres…», a ajouté le bureau du CROM de Tunis.

«Nos condoléances les plus attristées à sa famille. Allah yarhmek Dr Annabi», conclut le communiqué.

Y. N.