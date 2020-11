Décès de Sami Battikh, vice-président du Cluster maritime tunisien et ex-Pdg de l’OMMP

«C’est avec immense chagrin que la grande famille de l’économie bleue en Tunisie vient de perdre ce soir, encore un de ces piliers en raison de la Covid-19», déplore Cluster Maritime Tunisien (CMT), en annonçant, ce soir, lundi 30 novembre 2020, le décès de son vice-président et ancien Pdg de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), Sami Battikh.

«Paix à son âme. Que Dieu le tout puissant lui accorde sa miséricorde», lit-on dans le communiqué du CMT, qui a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du regretté.

L’OMMP et de nombreux responsables ont déploré le décès de Sami Battikh décrit comme «un homme engagé et patriote, qui a toujours oeuvré pour servir son pays et ses compatriotes», à l’instar du ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk qui a présenté ses condoléances à la famille du défunt en son nom et au nom de tous les employés de son département, ou encore Mohamed Rayen Hamzaoui, maire d’Ezzahra, ville d’origine du défunt.

«Très attristé par le décès de Sami Battikh, l’enfant d’Ezzahra, et le frère de l’ami Taher battikh. Le défunt avait des projets pour la ville, notamment en ce qui concerne le port de divertissement… Mais le destin en a voulu autrement. Qu’il repose en paix!», a commenté le maire.

Y. N.