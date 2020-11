Gafsa : Grève générale à Sened pour protester contre les mesures consacrées au développement dans la région

Partagez 0 Partages

Les grèves et protestations n’en finissent plus en Tunisie… témoignant de l’ampleur de la crise économique et sociale que traverse le pays. Aujourd’hui, lundi 30 novembre 2020, ce sont les habitants de la ville de Sened (gouvernorat de Gafsa) qui observent une grève générale, pour protester contre les mesures consacrées au développement dans la région.

Cette grève a été décidée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), et concerne les décisions prises le 24 novembre dernier par le Conseil ministériel consacré à la région.

Dans le même cadre, les protestants ont effectué une marche parcourant les principales rues de la ville, pour dénoncer la politique sociale des différents gouvernements qui se sont succédés sans résoudre les problèmes de la région, notamment celui du chômage, qui demeure élevé.

C. B. Y.