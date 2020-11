La Haica avertit Attesia TV pour confusion dans l’usage de la langue

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a indiqué, ce lundi 30 novembre 2020, avoir adressé une mise en garde à la chaîne Attassia TV pour confusion dans l’usage de la langue dans ses programmes.

Dans son communiqué, la Haica a appelé la chaîne privée à respecter les exigences du cahier des charges et du contrat de licence liées au bon usage de la (ou des) langue(s), à éviter l’utilisation d’un langage «hybride» et à proposer tous les programmes dans une langue claire et précise, que ce soit l’arabe ou le dialecte tunisien.

La Haica exige également que les animateurs traduisent les termes utilisés par les invités en langue étrangère.

La Haica fait son travail en veillant à l’application des règles qui régissent le secteur audiovisuel, mais il faudrait peut-être réviser celles-ci et les assouplir davantage, pour ne pas affecter la spontanéité des émissions. D’autant plus que le dialecte tunisien, qui est naturellement en constante évolution, est aujourd’hui, est lui-même, «hybride».

C. B. Y.