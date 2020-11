Saïed autorise la protection de Nawel Mahmoudi, auteure des alertes sur des affaires de corruption au port de Sousse

Partagez 21 Partages

Nawel Mahmoudi, la fonctionnaire du ministère de la Santé menacée de mort, après avoir révélé plusieurs affaires de corruption au port de Sousse, a annoncé aujourd’hui, lundi 30 novembre 2020, avoir été contactée par la directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha qui lui a assuré que le président de la république, Kaïs Saïed a ordonné sa protection. «Il a également exprimé sa fierté et ses encouragements pour les alertes que j’ai effectuées»,a-t-elle indiqué.

Dans une vidéo publiée cet après-midi, Nawel Mahmoudi ajoute que le président a pris connaissance des différents dossiers qu’elle a déposés au ministère de la Santé, la Justice et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) et qu’il a dans ce sens valorisé le travail et les alertes, qu’elle a émises.

«La communication avec Nadia Akacha a été très positive», ajoute Nawel Mahmoudi qui s’est dit heureuse et surtout rassurée que l’on ait pris en charge son cri de détresse suite aux menaces de mort dont elle a fait l’objet en lançant : «Mes respects à monsieur le président et à chaque tunisien libre qui veut protéger son pays ainsi qu’à tous ceux qui m’ont soutenue et cru en moi. Que Dieu protège la Tunisie !», a-t-elle conclu.

Rappelons que la fonctionnaire du ministère de la Santé, qui a révélé l’affaire de la cargaison de blé pourri en provenance d’Ukraine, débarquée le 29 août 2019 au port de Sousse et livrée à un important agro-industriel local, ainsi que l’affaire de blé pourri importé de l’étranger, mélangé avec du blé sain tunisien, a été menacée de mort de nombreuses fois par des «inconnus», qui ont notamment tagué le mot «mort» sur la façade de son domicile.

Elle avait alors appelé les autorités à appliquer la protection des lanceurs d’alerte est garantie, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi sur la dénonciation de la corruption, mais sans résultat…

Y. N.