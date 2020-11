Tunisie – Parlement : Quels députés sont les plus assidus… et les plus «flemmards» ?

Partagez 0 Partages

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) peut se targuer de présenter un taux de présence meilleur que celui de la mandature précédente (2014 – 2019), selon l’organisation non gouvernementale (ONG), Al Bawsala.

C’est ce qu’a indiqué, ce lundi 30 novembre 2020, Nesrine Jelaïlia, directrice exécutive au sein de l’organisation, lors d’une interview sur Mosaïque FM, précisant que lors de la première session parlementaire, de novembre 2019 à juillet 2020, le taux d’assiduité des députés a été de 83%. 29 élus sur les 217 de l’ARP ont même un taux de 100%, n’ayant enregistré aucune absence, ajoute-t-elle.

Les plus «flemmards» sont le député de Tahya Tounes, Mohamed Kamal Hamzaoui (avec un taux de présence de 19%), celui d’Ennahdha, Maher Madhioub (28%) et le député indépendant, Safi Saïd (35%).

Ce dernier est d’ailleurs le député qui vote le moins, puisque son taux de vote n’est que de 4% lorsqu’il est présent. Tandis que Samira Hmida, Heger Bouzemmi et Belgacem Hassan (tous d’Ennahdha) sont les parlementaires qui votent le plus (plus 95%).

Mme Jelaïlia a, par ailleurs, souligné que les groupes parlementaires les plus disciplinés et les plus présents sont ceux du parti destourien libre (PDL), suivi d’Ennahda et du bloc National. Quant aux groupes ayant enregistré le plus d’absence, ce sont ceux de Tahya Tounes, Qalb Tounes et de la Réforme nationale.

C. B. Y.