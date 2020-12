La constituante Salma Baccar soutient le sit-in de la colère, organisé par le PDL

La constituante et cinéaste, Salma Baccar, ancienne dirigeante du parti Al-Massar s’est rendue dans la soirée de ce mercredi 2 décembre 2020, au sit-in de la colère, organisé par le Parti destourien libre (PDL) présidé Abir Moussi, contre l’Union des Oulémas musulmans. «Je soutiens toute démarche défendant l’Etat civil et laïc», a-t-elle dit, en ajoutant : «Il s’agit d’un combat qui me représente, un combat qui concerne tous les Tunisiens désireux de défendre leur pays».

«Je suis ici, bien plus que pour soutenir Abir ou vous autres, mais pour défendre cette affaire, défendre mon pays», a lancé Salma Baccar, qui a également affirmé qu’elle s’attend à être critiquée mais qu’elle répondra à ses détracteurs et leur expliquera, dit-elle en ajoutant : «Peu importe la partie initiatrice, l’essentiel c’est de défendre l’Etat civil et de combattre l’obscurantisme. Cette affaire me concerne et concerne toutes les femmes et tous les hommes qui aiment le pays. D’ailleurs je me demande pourquoi de 2012 à ce jour aucune force politique n’a eu l’idée de défendre cette cause, en demandant la fermeture de cette filiale tunisienne de l’Union de Qaradawi».

Salma Baccar affirme que sa vie durant, elle a lutté contre l’obscurantisme et l’islam politique et ce qu’il lui importe le plus c’est de gagner ce combat et préserver l’Etat civil.

Elle a rappelé que le bloc démocratique de l’Assemblée nationale constituante (ANC), dont elle était la présidente, s’est opposé à l’islam politique depuis 2011, et a toujours mené les combats civils et défendu une Tunisie libre et démocrate.

«Venez soutenir ce sit-in, cela nous concerne tous. Surtout nous les femmes, car si ces gens là (extrémistes religieux) venaient à prendre le pouvoir, que dieu vous en préserve, les premières à payer la facture, seront les Tunisiennes», a appelé la cinéaste et militante pour les droits de l’homme et l’égalité.

De son côté Abir Moussi a remercié Salma Baccar et affirmé que peu importe les divergences entre les partis et les orientations, il y aura toujours des grandes lignes qui réuniront les forces démocratiques.

Y. N.