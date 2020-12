L’UGTT ouvre ses portes aux travailleurs étrangers

C’est inédit dans le monde arabe et africain : l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), principale organisation syndicale dans le pays, a décidé d’accepter les adhésions des travailleurs étrangers en Tunisie.

Le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, a, en effet, remis, ce mercredi 2 décembre 2020, des cartes d’adhésion à certains travailleurs émigrant de l’Afrique subsaharienne, après les avoir accueillis su siège de l’UGTT, à Tunis, en présence, notamment, de Naima Hammami, secrétaire générale adjointe chargée des relations internationales.

Taboubi a affirmé, à cette occasion, la volonté de l’UGTT de fournir un cadre syndical et juridique qui protège les travailleurs étrangers en Tunisie contre l’exploitation, le racisme et la violation de leurs droits sociaux et économiques.

De son côté, Naima Hammami a indiqué que quatre régions tunisiennes sont aujourd’hui concernés, au sein de l’UGTT, par les droits des immigrés africains subsahariens, en raison de leur grande présence dans ces endroits, à savoir le Grand Tunis, Sousse, Sfax et Médenine.

Elle a, par ailleurs, souligné que ce pas vient consolider le rôle de la centrale syndicale dans la défense des droits de l’homme et de tous les travailleurs indépendamment de leurs nationalités, sexes, couleurs de peau ou religions.

C. B. Y.