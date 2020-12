Rassemblement du personnel de l’Assemblée pour protester contre les déclarations de Makhlouf

Partagez 8 Partages

Les agents et cadres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) observent aujourd’hui, mercredi 2 décembre 2020, un rassemblement au Bardo afin de dénoncer les déclarations du député et président de la coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, qui les avait notamment qualifiés de «voleurs», samedi dernier, lors de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de Finances 2021.

«Nous demandons à Seifeddine Makhlouf de retirer ses propos et de présenter des excuses officielles», affirme le personnel de l’Assemblée qui a exprimé sa colère, tout en estimant que ce dépassement n’est pas digne d’un député et qu’il aurait mieux fait de «concentrer son énergie et ses critiques sur le PLF2021».

«Il nous a attaqués parce qu’il cherche à régler ses comptes avec l’UGTT, avec qui il semble avoir un problème. Ces propos sont graves et ont a porté atteinte à la dignité du personnel de l’Assemblée, et il nous doit donc des excuses», a indiqué Ahmed Messaoudi, président du Syndicat agents et cadres de l’Assemblée, tout en appelant à ne pas être mêlé aux conflits politiques.

Y. N.