Avec la datte du Djérid, le Tunisien Fares Horchani séduit les États-Unis et se classe parmi les 30 jeunes les plus innovateurs

Partagez 0 Partages

Le Tunisien Fares Horchani, fondateur de « Kartago Dates » (datte du Djérid) a été choisi parmi les 30 jeunes les plus innovateurs aux États-Unis, dans la catégorie « Food & Drink », par le magazine Forbes, qui vient de publier, cette semaine, sa liste « 30 under 30 » de 2021, récompensant les plus prometteurs de moins de 30 ans.

Fares Horchani, 29 ans, qui a été honoré pour avoir mis en valeur la datte du Djérid à travers des produits dérivés, via la marque Kartago Dates, lancée en 2014, est issu d’une famille d’agriculteurs de la région du Djérid, dans le sud tunisien.

«Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Bentley, Fares Horchani a décidé de rester aux États-Unis et de créer sa propre marque de pour capitaliser sur la tendance croissante des aliments santé. Kartago Dates vend ses dattes, ses petits pains, ses sirops et ses tartinades dans plus de 1000 épiceries à travers les États-Unis, y compris Costco, et sur Amazon», indique Forbes.









La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions de dollars, l’année dernière, et est en bonne voie pour atteindre 5 millions de dollars en 2020, ajoute la même source.

Y. N.