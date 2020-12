La Tunisie intègre la Coalition internationale pour l’égalité salariale

La Tunisie est désormais membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (Epic), annonce, ce jeudi 3 décembre 2020, le ministère de la Femme, de la Famille et des seniors.

«Dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale du travail, le ministère coordonne avec toutes les parties concernées (structures gouvernementales, secteur privé et organisations nationales), afin de consacrer l’égalité effective en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs», indique un communiqué du ministère relayé par l’agence Tap

La Coalition internationale pour l’égalité salariale œuvre, en coopération, avec plusieurs partenaires dont l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, pour atteindre l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes partout dans le monde, notamment en réduisant l’écart salarial entre les genres aux niveaux mondial, régional et national.

Rappelons qu’en septembre dernier, l’ONU et ses partenaires ont demandé que l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes soit au coeur des efforts la reprise post-Covid, et à faire des progrès concrets et coordonnés pour parvenir à l’égalité de rémunération partout dans le monde.

Et de rappeler : «Les femmes représentent 70% des personnels de santé mondiaux et ont été en première ligne en tant que travailleurs essentiels, leaders communautaires, soignants et travailleurs sociaux. Avant la Covid-19, les femmes effectuaient en moyenne trois fois plus de travail de soins non rémunéré que les hommes, et cette responsabilité s’est accrue depuis la pandémie en raison de la fermeture des écoles et des garderies et de l’augmentation des besoins de soins pour les parents âgés».

