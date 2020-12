«Un député et un ancien ministre impliqués dans l’affaire des déchets italiens importés», affirme Hayet Amri

La députée Hayet Amri membre de la commission de la réforme et de la lutte contre la corruption, a affirmé qu’un député, un ancien ministre ainsi que des responsables régionaux du gouvernorat de Sousse ont facilité l’importation de conteneurs de déchets venant d’Italie.

La députée qui affirme détenir ses information, par le biais d’un fonctionnaire dans le gouvernorat de Sousse, qui désire garder l’anonymat, précise, dans une déclaration aux médias, ce jeudi 3 décembre 2020, que les concernés avaient, lors d’une réunion de la commission des finances du gouvernorat, insisté sur un point visant à allouer une parcelle de terrain dans la zone industrielle à Sidi El-Heni, pour y enterrer les déchets importés.

Rappelons par ailleurs, que le porte-parole de la Direction générale de la douane tunisienne, le colonel major Haithem Zannad, avait affirmé que la Douane a subi des pression dans le cadre du dossier de l’importation illégale de déchets ménagers d’Italie, sans révéler les parties concernés : «Le pouvoir judiciaire est chargé du dossier et révélera tous ceux qui y sont impliqués», avait-il lancé dans une déclaration aux médias.

La même source avait également affirmé que la Douane, qui s’est rendue compte des dépassements liées à ce dossier et qu’elle a aussitôt suspendu l’importation et empêché l’enterrement des déchets en Tunisie, et ce depuis le mois de juin 2020.

Y. N.