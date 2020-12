Drame de Jendouba : En larmes, le ministre de la Santé s’engage à prendre des mesures radicales en faveur du secteur

Partagez 0 Partages

«Ce drame m’a ébranlé en tant qu’homme et en tant que médecin et me met face à mes responsabilités et face à un défi éthique et moral. Je m’engage à prendre des mesures radicales», a lancé Faouzi Mehdi, ministre de la Santé, qui a eu du mal à retenir ses larmes, en commentant le décès de son confrère, Dr Badredine Aloui, mort, hier soir, en tombant dans la cage de l’ascenseur de l’hôpital régional de Jendouba.

Faouzi Mehdi, s’exprimait lors de la plénière consacrée à l’examen de la loi de Finances 2021, particulièrement du budget du ministère de la Santé, et durant laquelle plusieurs députés l’ont appelé à démissionner après le décès du jeune médecin, et d’assumer ce drame qui a secoué Jendouba et toute la Tunisie.

«Le 3 octobre dernier je me suis rendu à l’hôpital de Jendouba et nous avons pris plusieurs mesures et une réunion a été organisée le 6 du même mois, notamment concernant la restauration de l’ascenseur. L’enquête révélera les responsables de cette tragédie», a-t-il insisté.

«Le secteur de la santé paie le prix des erreurs et des choix erronés depuis des années. Ils se sont cumulés, causant une crise sectorielle qui s’aggrave de jour en jour. C’est nôtre réalité et nous devons l’assumer et surtout y faire face courageusement et ensemble», a-t-il encore déploré.

Et d’ajouter : «Le secteur de la Santé est la colonne vertébrale de l’Etat tunisien… Notre colonne vertébrale souffre aujourd’hui de maladies douloureuses à cause de nombreux manquements et cela, depuis des années et des années, à cause des conflits d’intérêts et de la corruption. L’absence de responsabilité à tous les niveaux est la première cause de cette situation..»

Le ministre qui a eu du mal à retenir ses larmes, à ajouté qu’il s’engage pleinement à prendre ses responsabilités et à prendre des décisions radicales en faveur du secteur. La voix entrecoupée par l’émotion, il a affirmé que les responsables rendront des comptes et paieront le prix à payer après ce terrible drame.

Il a également assuré que le budget de l’hôpital de Jendouba, sera augmenté et que cet établissement sanitaire sera renforcé par des médecins spécialistes (7) , des généralistes (7), des dentistes (14), des paramédicaux (97) et des pharmaciens (3). Six ambulances de tous types, 2 pick-up et 7 véhicules seront également octroyés à l’hôpital régional de cette ville située au nord ouest de la Tunisie, qui vit aujourd’hui un véritable drame après le décès du jeune médecin, ravi à la fleur de l’âge !

Rappelons que les professionnels de la santé, rassemblés, aujourd’hui, devant le siège du ministère, ont également appelé Faouzi Mehdi à démissionner, l’accusant d’être le premier responsable de ce drame.

Y. N.