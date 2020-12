L’Étoile du Sahel déplore le décès de son ancien gardien de but Fathi Hrich

L’Étoile sportive du Sahel (ESS) a annoncé le décès de son ancien gardien de but, Fathi Hrich, décédé, ce vendredi 4 décembre 2020, des suites d’une longue maladie

«C’est avec beaucoup de tristesse et de douleur que nous avons appris le décès, aujourd’hui, du regretté Fathi Hrich, notre gardien de but des années 1980. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à ses anciens coéquipiers et à tous les membres et fans du club», lit-on dans le communiqué de l’ESS, où le défunt avait également occupé des postes de responsabilité dans la direction.

De son côté, l’Astre sportif Zaouiet Sousse (ASZS), où Fethi Hrich était entraîneur des années durant, a également publié un communiqué pour présenter ses condoléances à la famille du défunt, notamment son frère, docteur Jamel Hrich, ancien vice-président du club.

«Fathi, tu laisseras une grande place parmi les tiens. Que Dieu donne courage et force à tous ceux qui t’aiment…Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais!»

Y. N.