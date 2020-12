Météo Week-end : Baisse des températures et pluies orageuses

Une baisse des températures est attendue samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020, avec possibilité de chutes de neige sur les hauteurs, indique l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans son alerte l’INM précise que les températures varieront entre 10 et 14°C et ne dépasseront pas 7 degrés sur les hauteurs, en ajoutant que les minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés.

Dans les régions montagneuses ouest, les températures atteindront 4 °C avec possibilité de chute de neige, ajoute la même source.

Quant aux pluies orageuses, elles sont attendues à partir de ce samedi après-midi et deviendront plus intenses dimanche, notamment à l’extrême nord du pays.

Y. N.