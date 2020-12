Visite à Tunis de Toshimitsu Motegi pour préparer la TICAD 8

Le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi se rendra en Tunisie la semaine prochaine. Cette visite est destinée principalement à consolider l’étroite coordination entre le Japon et la Tunisie pour réussir la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) qui se tiendra en Tunisie en 2022.

Cette visite incarne sa vision de «diplomatie avec prévenance et robustesse» en avançant la coopération pour réaliser un «espace indopacifique libre et ouvert», renforçant le partenariat d’affaires dans le «monde Post-Covid-19».

Cette stratégie a été adoptée par le Japon afin de renforcer la stabilité et la prospérité dans les «deux continent» (Asie et Afrique) et «les deux océans» (Pacifique et Indien) à travers le libre-échange, le respect du droit international, la connectivité en infrastructure, etc.

La tournée en Afrique de Toshimitsu Motegi débutera en Tunisie et inclura le Mozambique, l’Afrique du Sud, et Maurice.

I. B.