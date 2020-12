Rahoui : «A cause de Ghannouchi, la Tunisie est devenue un immense cimetière !»

«La Tunisie paie les choix des gouvernements qui se sont succédé depuis 2012 à 2020, et aujourd’hui, les enfants du peuple meurent tous les jours, soit en mer, soit dans les égouts, sur les routes ou encore dans les hôpitaux», a déploré le député Mongi Rahoui, en ajoutant : «La Tunisie est devenue un immense cimetière et le principal responsable de cette triste situation, c’est Rached Ghannouchi, qui a géré tous ces gouvernements».

Mongi Rahoui, député Watad qui prenait la parole, ce dimanche 6 décembre 2020, lors de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de Finances 2021, a assuré que ce projet sera adopté par le parlement : «Cette Assemblée, qui représente la trahison de la révolution, qui vend du rêve aux Tunisiens, votera en faveur de ce projet de loi de Finances, car la plupart des députés ont choisi une ligne précise, celle d’être contre les rêves de ce peuple. De 2012 à ce jour aucun budget n’a été adopté en faveur du peuple», a-t-il dit.

«Ils œuvrent pour baisser les impôts des grandes sociétés mais ne mènent aucune réforme pour le peuple et pour les démunis. Arrêtons l’hypocrisie et le mensonge ! Les choix des gouvernements depuis 2012, de la troïka et à ce jour avec l’improbable coalition parlementaire ont donné ce résultat», a-t-il dit en ajoutant : «Je répète, le premier responsable c’est le président de l’Assemblée, qui a géré tous ces gouvernements, qui a pris toutes les décisions, à commencer par l’amnistie générale, le fond Al-Karama pour payer des compensations aux anciens prisonniers politiques du mouvement islamiste ou encore le sionistes qu’il a accueillis, il est derrière l’annulation de tous les projets qui ont été proposés en faveur des démunis» .

Rached Ghannouchi qui présidait l’Assemblée, a coupé le micro du député, arguant que son temps d’intervention s’est écoulé, ce que Rahoui a contesté : «Vous me coupez le micro car vous n’assumez pas, car mes propos vous touchent et vous mettent mal à l’aise et vous savez que je dit vrai. Vous êtes le premier responsable de cette situation», a-t-il dit à Ghannouchi qui lui a répondu : «Soyez poli ! Vous faites preuve d’impolitesse!».

Entre temps Yamina Zoghlami députée Ennahdha a obtenu un point d’ordre, pour reprocher à son collègue d’avoir fait preuve de manque de respect, dit-elle et en affirmant que le président de l’Assemblée, se réserve le droit, dans ce cas là, de lui couper le micro.

«Il vous coupe le micro et c’est son droit. Un député respectable doit respecter le président de l’Assemblée. Est-ce clair Si Mongi ?», a-t-elle lancé, en concluant : «Et si ce parlement ne vous convient pas, vous pouvez en démissionner»

Mongi Rahoui qui a continué à réclamer les 2 minutes que lui a données son collègue Faycel Tebbini, a poursuivi son intervention, sans micro en laçant : «Les Tunisiens doivent savoir que le responsable principal de cette situation c’est Rached Ghannouchi. La chambre noire du ministère de l’Intérieur est la preuve de votre passé sombre et de toutes vos décisions qui ont détruit la Tunisie !».

«Vous aurez sur la cosncience, toute votre vie, chaque larme versée par une mère qui a perdu son enfant, chaque cri de douleur et toute la souffrance que ce peuple a enduré», a conclu Mongi Rahoui, en s’adressant au chef du parti islamiste et président de l’Assemblée.

Y. N.