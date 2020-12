Députés agressés à l’Assemblée : Ghannouchi appelle les blocs parlementaires à la retenue et annonce l’ouverture d’une enquête

Partagez 0 Partages

Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a indiqué qu’il dénonce «toute forme de violence», tout en exprimant sa solidarité «avec le député du bloc démocratique, Anouar Bechahed, agressé ce matin au parlement» et en appelant les blocs parlementaires à faire preuve de retenue.

Le chef du parti islamiste, accusé par plusieurs députés d’être responsable des tensions et de la montée de violence au sein du parlement, a également indiqué qu’une enquête sera ouverte et que des mesures seront prises contre les agresseurs.

«La présidence de l’Assemblée condamne l’agression et les événements qui ont eu lieu aujourd’hui au sein du parlement et appelle les parlementaires à surmonter les divergences, à privilégier le dialogue et à ne pas se laisser entraîner dans la violence», lit-on dans un communiqué publié par la présidence du parlement.

En revanche, ce que ne dit pas la présidence de l’Assemblée dans son communiqué, c’est que les agresseurs ne sont autres que des élus de la coalition Al-Karama (alliés du parti islamiste Ennahdha, présidé par Ghannouchi), et que plusieurs autres députés, aussi bien des hommes que des femmes, ont été violentés aujourd’hui.

Ces derniers ont par ailleurs organisé un point de presse, pour dénoncer leur agression, la dégradation de la situation à l’Assemblée et pour annoncer qu’ils vont saisir la justice.

«Rached Ghannouchi est responsable de cette situation», ont-ils également affirmé, en rappelant que ce dernier, «a laissé faire ses alliés politiques qui exercent des pressions et des violences depuis très longtemps…».

Y. N.