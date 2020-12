Hakim Ben Hammouda met en garde contre les répercussions négatives du rejet du projet de Loi de finances

L’économiste Hakim Ben Hammouda estime qu’il ne faut pas rejeter le projet de Loi de finances de 2021, présenté par le gouvernement… bien qu’il soit, à ses yeux, «faible et nécessitant des révisions».

Dans une déclaration accordée, ce lundi 7 décembre 2020, à Mosaïque FM, l’ancien ministre de l’Économie et des finances (janvier 2014 – février 2015) a mis en garde contre les répercussions négatives que pourrait engendrer l’éventuel rejet du projet de loi en question.

En effet, cela impacterait, selon lui, la crédibilité de l’État tunisien, la classification du pays et ses chances de pouvoir emprunter de l’argent sur le marché mondial, en plus de compliquer la mise en œuvre de la constitution, qui prévoit le recours à l’autorisation de décaissement par le président de la république tous les 3 mois.

Ben Hammouda a, néanmoins, souligné la faiblesse du projet de loi et le manque de réalisme de certains des chiffres qu’il contient, comme le volume des financements extérieurs, appelant le gouvernement à entreprendre de véritables révisions et réformes, et pas se contenter de quelques améliorations, comme la réduction des dépenses d’environ 800 millions de dinars.

Le politicien a, par ailleurs, souligné la nécessité pour le gouvernement de respecter les règles internes et techniques des lois de finances afin de pouvoir convaincre les financiers et les investisseurs internationaux.

C. B. Y.