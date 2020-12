Hamma Hammami : «Il faut une deuxième révolution !»

La solution face aux crises politique, économique et sociale que traverse actuellement le pays, est «le départ de tout le système actuel», selon le leader emblématique de la gauche tunisienne, Hamma Hammami, qui, sans mâcher ses mots, a appelé, ce mardi 8 décembre 2020, à «une deuxième révolution».

Dans une interview accordée à Mosaïque FM, le secrétaire général du Parti des travailleurs a estimé que la Tunisie souffre aujourd’hui d’«un président qui fonde ses discours sur les complots, un Parlement corrompu et un gouvernement qui est en train de noyer le pays et l’emmène vers le chaos».

Il a, dans le même ordre d’idées, appelé à la nécessité de sortir dans la rue et de mener une nouvelle révolution, assurant que la solution, aujourd’hui, ne consiste pas uniquement en la dissolution du Parlement.

Hammami a, par ailleurs, affirmé que le discours du Parti des travailleurs est économique, social et politique par excellence, car la question de l’identité et les droits des femmes n’est plus d’actualité, selon lui, et que l’accent doit être mis aujourd’hui sur ce qui est utile pour les gens.

Voici l’interview complète.

